Beşiktaş'ta Daniel Amartey sakatlandı!

Beşiktaş'ta, Galatasaray'la oynanan derbi maçında ilk 11 başlayan ve 90 dakika sahada kalan Daniel Amartey'in sakatlandığı açıklaNdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Ganalı stoperin sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Daniel Amartey'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Futbol A Takımımızın dün (21 Ekim 2023) Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Daniel Amartey'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.