Güldür 100’ümüzü!

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, siyahbeyazlı formayla 100. resmi maç heyecanını bu akşam G.Saray derbisinde yaşayacak. Siyah-beyazlı takımda üçüncü dönemini geçiren 31 yaşındaki santrfor bugünkü derbide 'dalya' diyecek. Aboubakar, Beşiktaş ile tüm kulvarlarda çıktığı 99 karşılaşmada 59 gol attı. Kamerunlu oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 77 maçta 44 kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi) çıktığı 17 mücadelede 13 gole imza atan Aboubakar, Türkiye Kupası'nda ise 5 müsabakada 2 kez skor tabelasını değiştirdi.

3 KUPA KALDIRDI

Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımda 3 kez kupa sevinci yaşadı. Kamerunlu oyuncu, 2 kez Süper Lig (2016-17, 2020-21), bir defa da Türkiye Kupası (2020-21) şampiyonluğu yaşayan kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlıların 31 yaşındaki tecrübeli forveti Aboubakar, bu sezon forma giydiği 16 resmi maçta rakip fileleri 11 kez havalandırmayı başardı.

DERBİLERDE 5 GOL

Aboubakar, Beşiktaş formasıyla çıktığı derbilerde 5 kez fileleri havalandırdı. Kamerunlu santrfor, F.Bahçe'ye karşı 4 gol kaydetti, G.Saray ağlarını ise 1 kez sarstı. Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın gol attığı bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.