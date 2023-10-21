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Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası Alex Oxlade-Chamberlain: Üzücü bir sonuç

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 21:29
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Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası Alex Oxlade-Chamberlain: Üzücü bir sonuç

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. İngiliz futbolcu, "Kendi sorunlarımızı kendimiz yarattık." dedi.

İşte o sözler...

"Üzücü bir sonuç. Maçı kendi kendimize zorlaştırdık, 10 kişi kaldık. İkinci yarı golü bulduk. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Penaltı düdüğü geldi. Kendi sorunlarımızı, kendimiz yarattık. gereksiz yerlerde top kayıpları oldu. Bu tarz hatalar sonrası canınız yanar. İkinci yarı daha iyiydik. Ancak büyük maçlarda hatalar yaparsanız, bedelini ödersiniz. İkinci yarı performansımızı genele yayarsak, yenilmez bir takım oluruz."

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