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Dev derbide kırmızı kart çıktı! Beşiktaş 10 kişi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok VAR'ın uyarısının ardından kırmızı kart gördü. İşte VAR görüntüsü...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 19:47 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 20:11
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Dev derbide kırmızı kart çıktı! Beşiktaş 10 kişi

30. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Icardi, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Mert Günok'tan sıyrıldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun kaleye göndermek istediği topu savunma uzaklaştırdı. Pozisyonda önce devam kararı veren hakem Halil Umut Meler, Video Yardımcı Hakem'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Kaleci Mert'in ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiğini tespit eden Meler, siyah-beyazlı kaleciyi doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

İşte VAR görüntüsü...

Görüntü Beinsports

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