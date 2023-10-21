Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz'dan dikkat çeken sözler! "İçimize sindiremiyoruz"

Burak Yılmaz'dan dikkat çeken sözler! "İçimize sindiremiyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş kritik derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu maçın ardından siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz dikkat çeken açıklamara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 22:01 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 22:06
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Burak Yılmaz'dan dikkat çeken sözler! "İçimize sindiremiyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş kritik derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Bu maçın ardından siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz dikkat çeken açıklamara yer verdi.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI:

Taraftarımıza teşekkür ederiz. Maçtan sonra da bizi çağırdılar. İkinci yarı için tüm takımı tebrik ederim. 10 kişiydik ama 10 kişi gibi değildik. Oyunun hakimi ikiniz yarıda bizdik. İlk yarı oyuna giremedik. Belki oyuncular korktular, stres yaptılar. Belki ben hata yaptım. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ederim. Mert'in kartı, o veya bu! Yorum yapmak istemiyorum. Zaten herkes konuşuyordur. Nasıl oynanması gerekiyorsa, Galatasaray'ın sahasında özellikle ikinci yarıda öyle oynadık. İnşallah oyunumuzun üstüne koyarak gideceğiz.

Çok üzgünüz, çok çok üzgünüz. Olabilecek her şey oldu! İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz! Daha iyi olmak zorundayız. Bu maçtan sonra taraftarların bizi yanına çağırması, motive ediyor. Bundan sonra skoru alacağımızı düşünüyorum.

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