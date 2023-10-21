Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz'dan dikkat çeken sözler! "Çok büyük cümleler kurmak..."

Burak Yılmaz'dan dikkat çeken sözler! "Çok büyük cümleler kurmak..."

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kritik derbide kozlarını paylaşıyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 18:38 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 18:57
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Burak Yılmaz'dan dikkat çeken sözler! "Çok büyük cümleler kurmak..."

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kritik derbide kozlarını paylaşıyor.

Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI:

Bu tür maçlara oyuncularımızın çok motive olmaya ihtiyacı yok. Teknik ve takım olarak yardımcı olmaya çalıştık. Bugün sevinçliler, taraftarımız burada. Onun da gücü ve motivasyonu var. Galatasaray'a çok iyi hazırlandık. Onların bütün maçlarını izledik ve analiz ettik. Bir planımız var. Kazanmak istiyoruz. Çok büyük cümleler kurmak istemiyorum. Derbilerde oyuncuların motivasyona ihtiyacı yoktur. Camiaların bu tip maçlarda ne durumda önemli değil.. Derbilerden sonra her zaman farklı şeyler konuşulur. Saygımız rakibimize büyük. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Sahada gereğini yapacağız. Oyuncularımdan kazanmalarını istedim.

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