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Beşiktaş'ın eski golcüsü Bobo'dan derbi yorumu

2006 ile 2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Da Silva Bobo, bugün oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini TRT Spor'da değerlendirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 13:42
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Beşiktaş'ın eski golcüsü Bobo'dan derbi yorumu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbide Galatasaray'ın konuğu olacak Beşiktaş'ta unutulmaz golcü Da Silva Bobo dev mücadele öncesi TRT Spor'a konuştu.

İŞTE BOBO'NUN AÇIKLAMALARI:

"BURAK YILMAZ BAŞARILI OLACAKTIR"

Beşiktaş'ı takip ediyorum ve Beşiktaş'ta çok zor bir süreç yaşanıyor. Şenol Güneş'ten sonra Burak Yılmaz geldi. Burak Yılmaz kaliteli bir futbolcu. Başarılı olacağına inanıyorum. Beşiktaş zirvede olmak istiyorsa maçı kazanmak zorunda."

"2007'DE ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMIYORUM"

2007 yılında İnönü Stadyumu'nda Ricardinho'nun açtığı orta ile attığım golü unutamıyorum. Zor bir goldü. O gün çok güzel bir galibiyet elde etmiştik. Galatasaray kaliteli hücum oyuncularına sasahip. Maç içinde her an tehlike oluşturabilecek oyuncular var ancak derbi günleri her zaman farklı olur."

"ABOUBAKAR DERBİDE ÖNE ÇIKAR"

"Herkes o gün sahada ekstra performans gösterir. Galatasaray avantajlı gözüküyor ancak maç başlamadan öngörü yapmak pek mümkün değil. Aboubakar derbide ön plana çıkacak bir isim. Takım için önemli bir oyuncu. Aboubakar haricinde de Cenk Tosun ve Ghezzal gibi kaliteli oyuncular var. Herkes takım için mücadele etmek istiyor."

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