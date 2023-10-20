Haberler Beşiktaş Rosier’e 8-0 tepkisi

Rosier’e 8-0 tepkisi

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. Galatasaray derbisi öncesinde sosyal medya hesabından 8 ve 0 yazan ceketli bir fotoğraf paylaşan Rosier bir anda gündeme oturdu. Siyah-Beyazlı taraftarlar, "Bu yaptığı tam anlamıyla bir saygısızlık. Kimse kulüpten büyük değildir. Rosier hemen takımdan gönderilmeli" paylaşımı yaptı. Sempatik tavırlarıyla sevilen ve Beşiktaş'ta 4'üncü sezonunu geçiren Rosier, tepkilere rağmen Liverpool maçını hatırlatan paylaşımı da silmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rosier’e 8-0 tepkisi
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. Galatasaray derbisi öncesinde sosyal medya hesabından 8 ve 0 yazan ceketli bir fotoğraf paylaşan Rosier bir anda gündeme oturdu. Siyah-Beyazlı taraftarlar, "Bu yaptığı tam anlamıyla bir saygısızlık. Kimse kulüpten büyük değildir. Rosier hemen takımdan gönderilmeli" paylaşımı yaptı. Sempatik tavırlarıyla sevilen ve Beşiktaş'ta 4'üncü sezonunu geçiren Rosier, tepkilere rağmen Liverpool maçını hatırlatan paylaşımı da silmedi.
DİĞER
Büyük jest sonrası Tanyeli şarkıcı Zara’yla bir araya geldi: Anlamı çok büyük!
ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi! Soykırımcı İsrail'e desteği yineledi: Daha önce görülmemiş destek paketi göndereceğiz
F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Satın alma opsiyonuyla...
Tielemans'tan flaş G.Saray hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbi öncesi yazdı! "Özel hazırlandığını biliyorum"
Çebi'den dev derbi primi! Beşiktaş kazanırsa..
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 🤲 | 2023 en güzel, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
20 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! (19 Ekim)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi yazdı! "Özel hazırlandığını biliyorum" Derbi öncesi yazdı! "Özel hazırlandığını biliyorum" 07:34
Pep soslu F.Bahçe! Pep soslu F.Bahçe! 00:23
F.Bahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş! F.Bahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş! 00:19
Tielemans'tan flaş G.Saray hamlesi! Tielemans'tan flaş G.Saray hamlesi! 00:19
Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına eleştiri! Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına eleştiri! 00:19
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Teklif yaptık... Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Teklif yaptık... 00:19
Daha Eski
Doğan: O maçtan sonra kararımı verdim! Doğan: O maçtan sonra kararımı verdim! 00:19
Ablası gerçeği açıkladı! Meğer Ronaldo'nun yaşı... Ablası gerçeği açıkladı! Meğer Ronaldo'nun yaşı... 00:19
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! 00:19
Zaniolo'nun cezasını duyurdular! Zaniolo'nun cezasını duyurdular! 00:19
Efsane isimden flaş F.Bahçe yorumu! Efsane isimden flaş F.Bahçe yorumu! 00:19
F.Bahçe'den ayrılan o isim değere bindi! F.Bahçe'den ayrılan o isim değere bindi! 00:19