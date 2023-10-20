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Rosier’e 8-0 tepkisi
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. Galatasaray derbisi öncesinde sosyal medya hesabından 8 ve 0 yazan ceketli bir fotoğraf paylaşan Rosier bir anda gündeme oturdu. Siyah-Beyazlı taraftarlar, "Bu yaptığı tam anlamıyla bir saygısızlık. Kimse kulüpten büyük değildir. Rosier hemen takımdan gönderilmeli" paylaşımı yaptı. Sempatik tavırlarıyla sevilen ve Beşiktaş'ta 4'üncü sezonunu geçiren Rosier, tepkilere rağmen Liverpool maçını hatırlatan paylaşımı da silmedi.
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