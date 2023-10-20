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Kongre belirsizliği

Olağanüstü kongre kararı alınan Beşiktaş'ta 13 gün geçmesine rağmen hala kongre tarihinin açıklanmaması siyah-beyazlı taraftarlarda büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyadan Çebi'ye yapılan çağrılarda, "Eğer Beşiktaş Başkanı kulübün resmi sitesinden bir açıklama yapıyorsa; sözünü yerine getirmek zorundadır" yorumları yapıldı. Taraftar belirsizliğin bir an önce son bulmasını istiyor. Öte yandan Çebi de henüz adaylığı konusunda kararını vermiş değil.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Kongre belirsizliği
Olağanüstü kongre kararı alınan Beşiktaş'ta 13 gün geçmesine rağmen hala kongre tarihinin açıklanmaması siyah-beyazlı taraftarlarda büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyadan Çebi'ye yapılan çağrılarda, "Eğer Beşiktaş Başkanı kulübün resmi sitesinden bir açıklama yapıyorsa; sözünü yerine getirmek zorundadır" yorumları yapıldı. Taraftar belirsizliğin bir an önce son bulmasını istiyor. Öte yandan Çebi de henüz adaylığı konusunda kararını vermiş değil.
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