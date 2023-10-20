King ilk peşinde

Siyah beyazlılar, Galatasaray'a karşı deplasmanda 6 maçtır galibiyete hasret. Siyah-beyazlılar son olarak Şenol Güneş yönetiminde 2017'de Talisca'nın golüyle rakibini 1-0 mağlup etmişti. Kartal sonrasında 5 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş'ın yeni antrenörü Burak Yılmaz, 6 yıl sonra ilk galibiyeti almak için kulübede olacak. Burak Yılmaz kazanması halinde ustası Şenol Güneş'in ardından ilki başararak tarihe geçmeyi hedefliyor. Öte yandan Burak Yılmaz derbi öncesi oyunculara sık sık uyarılarda bulunuyor. Valentin Rosier'e 11'de şans vermeyi düşünen Yılmaz, Fransız oyuncu ile ayrı ilgileniyor. Rosier'in Galatasaraylı oyunculara geçit vermemesini isteyen Burak Yılmaz, "O bölgeden çok dikkatli olmanı istiyorum" ifadelerini kullandı.

GUTİ'DEN BURAK'A DESTEK

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve antrenörü Guti Hernandez, Burak Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşarak başarılar diledi. Burak Yılmaz bu paylaşıma kalple yanıt verirken fotoğraf büyük beğeni aldı.

DEFANSIN SOLUNA BAHTİYAR

Beşiktaş'ta derbi öncesi sol bekte kimin oynayacağı soru işareti olmaya devam ediyor. Masuaku'nun sakatlıktan dönmesi nedeniyle çekimser olan Burak Yılmaz'ın bu bölgede yerli statüsünde sayılan Kazak yıldız Bahtiyar Zaynutdinov'u oynatması bekleniyor.