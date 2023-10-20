Haberler Beşiktaş Derbi mesaisi sürüyor

Derbi mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına dün sabah devam etti. Teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, derbi hazırlıklarını bugün 17.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Derbi mesaisi sürüyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına dün sabah devam etti. Teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, derbi hazırlıklarını bugün 17.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
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