Beşiktaş haberleri: Yıldız isim şok geçirdi! '' Beni çok üzdü.''

Transfer sürecini anlatan Chamberlain, "Şenol Güneş ile hangi pozisyonda oynayacağım hakkında konuşmuştuk. Benim için önemli olan futbola olabildiğinde erken dönebilmek. Beşiktaş büyük bir kulüp ve aileme uzak değil. Takım geçen sezonu üçüncü sırada bitirdi ama benim için sorun yok. İnsanlar bizi şampiyon şansında daha geride görebilir ancak bunu kötü görmüyorum. Rekabeti severim, Bailly ve Rebic gibi isimlerle ligi kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.