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Beşiktaş haberleri: Yıldız isim şok geçirdi! '' Beni çok üzdü.''

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, The Athletic'e açıklamalarda bulundu. bulundu. Tecrübeli orta saha, siyah beyazlılarda kendisini şoke eden olayı anlattı. İşte detaylar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 13:54
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Beşiktaş haberleri: Yıldız isim şok geçirdi! '' Beni çok üzdü.''

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, The Athletic'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş haberleri: Yıldız isim şok geçirdi! '' Beni çok üzdü.''

Transfer sürecini anlatan Chamberlain, "Şenol Güneş ile hangi pozisyonda oynayacağım hakkında konuşmuştuk. Benim için önemli olan futbola olabildiğinde erken dönebilmek. Beşiktaş büyük bir kulüp ve aileme uzak değil. Takım geçen sezonu üçüncü sırada bitirdi ama benim için sorun yok. İnsanlar bizi şampiyon şansında daha geride görebilir ancak bunu kötü görmüyorum. Rekabeti severim, Bailly ve Rebic gibi isimlerle ligi kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş haberleri: Yıldız isim şok geçirdi! '' Beni çok üzdü.''

TARAFTARLAR ÇOK DUYGUSAL

Türkiye'deki taraftarların tutkusundan bahseden 30 yaşındaki yıldız, "Taraftarlar burada çok duygusal. Futbol onlar için çok şey ifade ediyor. Onların hayatı, tutkuları ama tabii ki bu değişebiliyor. Büyük takımların çok hata yapmadan sürekli kazanması bekleniyor, böyle olduğunda daha iyi bir şey olamaz. Ancak performans düştüğünde neler olacağını tahmin edebiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

Beşiktaş haberleri: Yıldız isim şok geçirdi! '' Beni çok üzdü.''

Alex Oxlade-Chamberlain, Şenol Güneş'in ayrılmasının kendisini şoke ettiğini söyledi. "Bunu görmek hoş değildi" diyen Chamberlain, Beni buraya o getirdi ve daha fazlasını yapmak isterdim. Southampton'daki ilk sezonumda Alan Pardew menajerimizdi. O zamanlar a takım ve altyapı takımı arasında gidip geliyordum. Bu tarz bir olay yaşanmıştı. Ancak o zamanlar 17 yaşındaydım. Daha sonra Nigel Adkins geldi. Sonrasında Arsene Wenger ve Jürgen Klopp ile çalıştım." dedi.

Beşiktaş haberleri: Yıldız isim şok geçirdi! '' Beni çok üzdü.''

Şenol Güneş'in ayrılmasıyla takımın başına getirilen Burak Yılmaz hakkında da konuşan Chamberlain, "Ama yine de başarılı olacağımızı düşünüyorum. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz oyunculardan büyük saygu görüyor. İyi işler yapacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş haberleri: Yıldız isim şok geçirdi! '' Beni çok üzdü.''

Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz yıldız, Beşiktaş'a sezon başında bedelsiz transfer olmuştu.

Beşiktaş haberleri: Yıldız isim şok geçirdi! '' Beni çok üzdü.''

Tecrübeli orta saha, siyah-beyazlı forma ile bu sezon 10 maçta 392 dakika süre aldı.

Beşiktaş haberleri: Yıldız isim şok geçirdi! '' Beni çok üzdü.''

Alex Oxlade-Chamberlain, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 gol sevinci yaşabildi.

Beşiktaş haberleri: Yıldız isim şok geçirdi! '' Beni çok üzdü.''

Chamberlain'in siyah-beyazlılar ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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