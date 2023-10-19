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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları devam ediyor

Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'la karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 13:59
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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi akşamı Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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