BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor.
Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor.
Siyah-beyazlı takımın Fildişi Sahilli stoperi Eric Bailly, derbi maçına yetişmiyor.
Kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen 29 yaşındaki yıldızın cumartesi günü oynayamayacağı ifade edilirken, Eric Bailly'nin Gaziantep maçıyla birlikte takıma dahil olması bekleniyor.
Eric Bailly, bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 müsabakada görev aldı.
Fildişi Sahilli yıldızın, siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.