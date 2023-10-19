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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta, sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly'nin son durumu belli oldu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 09:25
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Belli oldu

Siyah-beyazlı takımın Fildişi Sahilli stoperi Eric Bailly, derbi maçına yetişmiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Belli oldu

Kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen 29 yaşındaki yıldızın cumartesi günü oynayamayacağı ifade edilirken, Eric Bailly'nin Gaziantep maçıyla birlikte takıma dahil olması bekleniyor.

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