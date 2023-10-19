Beşiktaş derbiye hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 17.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.