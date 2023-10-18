Yılmaz’la devam!

Siyah-beyazlılarda tüm gözler G.Saray maçına çevrilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi teknik direktör Burak Yılmaz'a sonuna kadar güveniyor. Derbi sonrasında adaylık konusunda açıklama yapması beklenen Başkan Nur Çebi, Burak Yılmaz'la yola devam etme kararının her zaman arkasında olduklarını ifade ederek, "Şenol Güneş'in ardından Burak Yılmaz'dan başkasıyla çalışmak doğru olmazdı. Hem takımı tanıyor hem de bu görev için ona şans vermek gerekiyor. Ayrıca yeni bir hocayı gündeme getirmek etik bir davranış olmaz. Sonuçta bizler olağanüstü seçime kadar böyle radikal bir karar veremeyiz. Eğer yeni bir hoca gelecekse buna, yeni başkan ve yönetimi karar verir. Ben, bana yapılanı kimseye yapmam. Bu arada adı geçen İgor Tudor iddiaları da gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.