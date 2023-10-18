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Yıldızlara yakın markaj

Beşiktaş’ta maç eksiği bulunan Chamberlain, Gedson ve Rebic’e özel yüklemeler yapılıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Yıldızlara yakın markaj
Beşiktaş'ta tüm hesaplar G.Saray derbisini kazanmak üzerine. Siyah-beyazlılarda en büyük sıkıntı ise yıldız oyunculardan halen beklenen verimin alınamaması. Genç teknik adamın en çok önem verdiği oyuncuların başında Gedson Fernandes geliyor. Portekizli oyuncunun orta sahadaki kilit rolüne dikkat çeken Burak Yılmaz, sağlık heyeti ile sürekli temas halinde ve Gedson'un derbide 11'de olmasına karar verilirken oyuncu da mücadele öncesi ekstra bireysel antrenman yapıyor. Bir diğer yıldız Chamberlain de uzun süredir fiziksel sorunlar yaşıyor. İstediği seviyeye bir türlü gelemeyen yıldız isme özel program uygulanıyor. Deneyimli futbolcu milli arada sıkı bir çalışma temposuna girdi. İngiliz futbolcu büyük olasılıkla derbide Gedson ile birlikte orta sahada yer alacak. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Chamberlain'den daha fazla hücum pres yapmasını ve top kazanmasını bekliyor. Kondisyon yüklemesi yapılan Ante Rebic ayrıca mental olarak da derbi maça hazırlanıyor.
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