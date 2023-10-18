Beşiktaş'ın derbi jokeri Aboubakar! Galatasaray maçında 'dalya' diyecek

Ligde oynadığı son 4 müsabakada rakip fileleri havalandırmayı başaran Aboubakar, sarı-kırmızılı ağları da sarsmak istiyor. Hem Süper Lig hem de Avrupa Konferans Ligi'nde attığı gollerle siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda bulunan Aboubakar'a, G.Saray karşısında da teknik heyetin güveni tam.

LİGDE BOŞ GEÇMİYOR

Süper Lig'de geride kalan 8 maçın tamamında forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun 4 gol, 1 de asisti var. Ligde gol perdesini 6. haftada 2-1 kazanılan Kayserispor mücadelesiyle açan Aboubakar, bu maçta sonra 3. hafta erteleme karşılaşmasında dış sahada Adana Demirspor'a 4-2 kaybedilen müsabakada 1 gol attı. Kamerunlu futbolcu, 7. haftada 2-0 kazanılan Konyaspor ve bir sonraki hafta yine 2-0 galip gelinen İstanbulspor maçlarında da 1'er gol kaydetti. Aboubakar, 3-2 kaybedilen son Lugano maçında da 2 gol atmayı başardı.

GEÇEN SEZON ASLAN'I AVLADI

Aboubakar, siyah- beyazlı formayla Galatasaray'a karşı ilk golünü de geçen sezon kaydetti. Süper Lig'in 32. haftasında oynanan, Beşiktaş'ın, evinde Cimbom'u 3-1 yendiği karşılaşmada son golü kaydeden Vincent Aboubakar, böylelikle siyahbeyazlılarla, sarıkırmızılı ağları ilk kez sarsmayı başarmıştı.

DERBiDE 'DALYA DiYECEK

Aboubakar, hafta sonundaki G.Saray derbisinde 100'üncü kez Beşiktaş formasını giyecek. Kamerunlu oyuncu siyah-beyazlı forma altında mücadele ettiği 99 resmi karşılaşmada rakip fileleri 59 kez havalandırırken, 14 de asisti yaptı ve toplamda 63 gole direkt olarak katkı sağladı.