Yeniden başlayalım

Beşiktaş'ın yeni teknik patronu Burak Yılmaz, oyuncularıyla takım toplantısı dışında bire bir görüşmeler yapmaya devam ediyor. Genç çalıştırıcının bu görüşmelerde "Uzun zamandır istikrarlı bir performans sergileyemedik. Derbi hepimiz için önemli bir fırsat. Bunu iyi değerlendirebilirsek bizler sahada, taraftarımız da tribünde rahat bir nefes alacak" dediği öğrenildi.
Beşiktaş'ın yeni teknik patronu Burak Yılmaz, oyuncularıyla takım toplantısı dışında bire bir görüşmeler yapmaya devam ediyor. Genç çalıştırıcının bu görüşmelerde "Uzun zamandır istikrarlı bir performans sergileyemedik. Derbi hepimiz için önemli bir fırsat. Bunu iyi değerlendirebilirsek bizler sahada, taraftarımız da tribünde rahat bir nefes alacak" dediği öğrenildi.