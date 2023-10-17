Haberler Beşiktaş Yeniden başlayalım

Yeniden başlayalım

Beşiktaş'ın yeni teknik patronu Burak Yılmaz, oyuncularıyla takım toplantısı dışında bire bir görüşmeler yapmaya devam ediyor. Genç çalıştırıcının bu görüşmelerde "Uzun zamandır istikrarlı bir performans sergileyemedik. Derbi hepimiz için önemli bir fırsat. Bunu iyi değerlendirebilirsek bizler sahada, taraftarımız da tribünde rahat bir nefes alacak" dediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 06:50
Yeniden başlayalım
Beşiktaş'ın yeni teknik patronu Burak Yılmaz, oyuncularıyla takım toplantısı dışında bire bir görüşmeler yapmaya devam ediyor. Genç çalıştırıcının bu görüşmelerde "Uzun zamandır istikrarlı bir performans sergileyemedik. Derbi hepimiz için önemli bir fırsat. Bunu iyi değerlendirebilirsek bizler sahada, taraftarımız da tribünde rahat bir nefes alacak" dediği öğrenildi.
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