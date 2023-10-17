Rebic’le çok özel

Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Ante Rebic konusunda gelişmeler var. Burak Yılmaz'ın teknik ekibine katılan Hırvat teknik adam Hari Vukas, vatandaşı ile bir araya geldi. Yılmaz'ın ve kendisinin büyük beklentileri olduğundan bahsetti. Beşiktaş'a faydalı olmak istiyorsa bu fırsatı değerlendirmesini, aksi taktirde satışı için yönetime izin vereceğini anlattı.
Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Ante Rebic konusunda gelişmeler var. Burak Yılmaz'ın teknik ekibine katılan Hırvat teknik adam Hari Vukas, vatandaşı ile bir araya geldi. Yılmaz'ın ve kendisinin büyük beklentileri olduğundan bahsetti. Beşiktaş'a faydalı olmak istiyorsa bu fırsatı değerlendirmesini, aksi taktirde satışı için yönetime izin vereceğini anlattı.