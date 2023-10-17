Haberler Beşiktaş Rebic’le çok özel

Rebic’le çok özel

Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Ante Rebic konusunda gelişmeler var. Burak Yılmaz'ın teknik ekibine katılan Hırvat teknik adam Hari Vukas, vatandaşı ile bir araya geldi. Yılmaz'ın ve kendisinin büyük beklentileri olduğundan bahsetti. Beşiktaş'a faydalı olmak istiyorsa bu fırsatı değerlendirmesini, aksi taktirde satışı için yönetime izin vereceğini anlattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 06:50
Rebic’le çok özel
Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Ante Rebic konusunda gelişmeler var. Burak Yılmaz'ın teknik ekibine katılan Hırvat teknik adam Hari Vukas, vatandaşı ile bir araya geldi. Yılmaz'ın ve kendisinin büyük beklentileri olduğundan bahsetti. Beşiktaş'a faydalı olmak istiyorsa bu fırsatı değerlendirmesini, aksi taktirde satışı için yönetime izin vereceğini anlattı.
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