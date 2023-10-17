Necip geri dönüyor

Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisinde ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri de Necip Uysal... Stoper mevkiindeki oyuncuların sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek olmalarının ardından gözler takımın jokeri Necip Uysal'a çevrildi. Tecrübeli oyuncunun hafta sonundaki zorlu derbide Amartey ile birlikte defansın ortasında görev alacağı ifade edildi.
Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisinde ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri de Necip Uysal... Stoper mevkiindeki oyuncuların sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek olmalarının ardından gözler takımın jokeri Necip Uysal'a çevrildi. Tecrübeli oyuncunun hafta sonundaki zorlu derbide Amartey ile birlikte defansın ortasında görev alacağı ifade edildi.