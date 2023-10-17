Kondisyon yüklendi

Beşiktaş, deplasmandaki G.Saray maçı hazırlıklarına devam ediyor. Tesisleride teknik sorumlu Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman, salonda aktivasyon ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve koşu uygulamalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.
Beşiktaş, deplasmandaki G.Saray maçı hazırlıklarına devam ediyor. Tesisleride teknik sorumlu Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman, salonda aktivasyon ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve koşu uygulamalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.