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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Kerem - Icardi alarmı!

Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi öncesi siyah-beyazlılar bu karşılaşmaya Burak Yılmaz önderliğinde yoğun tempoda hazırlanıyor. Beşiktaş'ın kritik maç öncesi ise Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ile Mauro Icardi ikilisi için özel önlem hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 11:28
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Kerem - Icardi alarmı!

Siyah-beyazlıların teknik patronu Burak Yılmaz, cumartesi günü oynanacak derbinin ilk tüyosunu hafta içinde ekibine dahil ettiği yardımcı antrenör Hari Vukas'tan aldı.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Kerem - Icardi alarmı!

Daha önce Galatasaray'da Tudor'un da yardımcılığını yapan Hırvat çalıştırıcı geldiği günden bu yana, G.Saray'ın Okan Buruk'la son 1.5 sezonda oynadığı tüm maçları izledi.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Kerem - Icardi alarmı!

Fotomaç'ta yer alan haberde performans değerlendirme raporu hazırladı. Vukas, rakiplerinin en büyük gücünün forvet hattında olduğunu belirterek, "Öncelikle Kerem-Icardi bağlantısı kesilmek zorunda.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Kerem - Icardi alarmı!

İkisi arasında önemli bir bağlantı var. Birbirlerini sürekli besliyorlar, alan açıyorlar. İkisinin arasına kesinlikle girilmesi gerek.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Kerem - Icardi alarmı!

O bağlantının kopması zorunlu" dediği öğrenildi. Vukas, Zaha ve Tete'nin kanatları etkin kullanmasına engel olunması gerektiğinin de altını çizdi.

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