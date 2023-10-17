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Beşiktaş derbiye hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 16:17
Beşiktaş derbiye hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı.

Koordinasyon koşuları ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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