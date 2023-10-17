Bağlantıyı kesin

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Burak Yılmaz’ın yeni yardımcısı Vukas, G.Saray’daki IcardiKerem bağlantısı kesildiğinde rakibin gücünün %50 azalacağını ifade etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 06:50
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Siyah-beyazlıların teknik patronu Burak Yılmaz, cumartesi günü oynanacak derbinin ilk tüyosunu hafta içinde ekibine dahil ettiği yardımcı antrenör Hari Vukas'tan aldı. Daha önce G.Saray'da Tudor'un da yardımcılığını yapan Hırvat çalıştırıcı geldiği günden bu yana, G.Saray'ın Okan Buruk'la son 1.5 sezonda oynadığı tüm maçları izledi. Performans değerlendirme raporu hazırladı. Vukas, rakiplerinin en büyük gücünün forvet hattında olduğunu belirterek, "Öncelikle Kerem-Icardi bağlantısı kesilmek zorunda. İkisi arasında önemli bir bağlantı var. Birbirlerini sürekli besliyorlar, alan açıyorlar. İkisinin arasına kesinlikle girilmesi gerek. O bağlantının kopması zorunlu" dediği öğrenildi. Vukas, Zaha ve Tete'nin kanatları etkin kullanmasına engel olunması gerektiğinin de altını çizdi.
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