Haberler Beşiktaş Adaylar beklemede

Adaylar beklemede

Beşiktaş'ta herkes derbi maçını bekliyor. Futbolcular şampiyonluk potasına yeniden dahil olmak için kazanmayı isterken, olağanüstü seçimde başkanlığa adaylığını koyacak isimler de yapmayı planladıkları toplantıları önümüzdeki haftaya ertelediler. Başkan Çebi ile birlikte adaylardan Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk de programlarını derbi sonrasında basın toplantısıyla açıklayacaklar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 06:50
Adaylar beklemede
Beşiktaş'ta herkes derbi maçını bekliyor. Futbolcular şampiyonluk potasına yeniden dahil olmak için kazanmayı isterken, olağanüstü seçimde başkanlığa adaylığını koyacak isimler de yapmayı planladıkları toplantıları önümüzdeki haftaya ertelediler. Başkan Çebi ile birlikte adaylardan Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk de programlarını derbi sonrasında basın toplantısıyla açıklayacaklar.
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