Adaylar beklemede

Beşiktaş'ta herkes derbi maçını bekliyor. Futbolcular şampiyonluk potasına yeniden dahil olmak için kazanmayı isterken, olağanüstü seçimde başkanlığa adaylığını koyacak isimler de yapmayı planladıkları toplantıları önümüzdeki haftaya ertelediler. Başkan Çebi ile birlikte adaylardan Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk de programlarını derbi sonrasında basın toplantısıyla açıklayacaklar.
Beşiktaş'ta herkes derbi maçını bekliyor. Futbolcular şampiyonluk potasına yeniden dahil olmak için kazanmayı isterken, olağanüstü seçimde başkanlığa adaylığını koyacak isimler de yapmayı planladıkları toplantıları önümüzdeki haftaya ertelediler. Başkan Çebi ile birlikte adaylardan Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk de programlarını derbi sonrasında basın toplantısıyla açıklayacaklar.