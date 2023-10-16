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Sen hazırsan yerin hazır

Burak Yılmaz, oynama isteğini ileten Gedson Fernandes’e böyle karşılık verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Sen hazırsan yerin hazır

Club Brugge karşılaşmasında sakatlanan, tam iyileştiği günlerde ise bu kez Lugano karşılaşması öncesi antrenmanda ayak bileğine darbe alan Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes önceki gün saha çalışmalarına start vermişti. Portekizli orta sahanın, yaklaşan derbi öncesi Burak Yılmaz'a oynama isteğini ilettiği kaydedildi. Gedson'un "Tüm gücümü kullanarak forma giymek istiyorum. Şans verirseniz en iyi şekilde mücadele edeceğim'' dediği, Yılmaz'ın da "İyi bir Gedson'a ihtiyacım var. Kendini iyi hissedersen yerin hazır" yanıtı verdiği kaydedildi.

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