Sen hazırsan yerin hazır

Club Brugge karşılaşmasında sakatlanan, tam iyileştiği günlerde ise bu kez Lugano karşılaşması öncesi antrenmanda ayak bileğine darbe alan Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes önceki gün saha çalışmalarına start vermişti. Portekizli orta sahanın, yaklaşan derbi öncesi Burak Yılmaz'a oynama isteğini ilettiği kaydedildi. Gedson'un "Tüm gücümü kullanarak forma giymek istiyorum. Şans verirseniz en iyi şekilde mücadele edeceğim'' dediği, Yılmaz'ın da "İyi bir Gedson'a ihtiyacım var. Kendini iyi hissedersen yerin hazır" yanıtı verdiği kaydedildi.