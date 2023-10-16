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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta bir süredir sakatlığı bulunan Gedson Fernandes'in Galatasaray'la oynanacak derbide forma giyip giymeyeceği merak ediliyordu. İşte son durum... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 11:31
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Gedson Fernandes önce omzundan, sonra da ayak bileğinden sakatlanarak siyah-beyazlıları son maçlarda yalnız bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

Sabah'ta yer alan habere göre önceki gün takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcunun, derbiye kadar tamamen hazır hale gelecek olması eksikler nedeniyle sıkıntılı olan Burak Yılmaz'ın yüzünü güldürdü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

Teknik heyet, bu gelişmenin ardından diğer sakat futbolculardan da iyi haber bekliyor. Kartal'da Mert Günok (Diz), Masuaku (Uyluk gerilmesi), Salih (Uyluk gerilmesi) ve Bailly'nin (Kürek kemiği) tedavileri sürüyor.

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