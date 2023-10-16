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Beşiktaş derbiye hazırlanıyor!

BeşiktaşSüper Lig’in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 14:49
Beşiktaş derbiye hazırlanıyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman, salonda aktivasyon ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve koşu uygulamalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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