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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'da derbi planı hazır! İşte Burak Yılmaz'ın 3 puan rotası

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, son zamanların formda takımı Galatasaray'a konuk olacak. Kara Kartal'da tüm hesaplar galibiyet üzerine kurulurken teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın derbi için 3 puan rotası hazır. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'da derbi planı hazır! İşte Burak Yılmaz'ın 3 puan rotası

Beşiktaş'ta tüm gözler 21 ekim cumartesi günü oynanacak G.Saray derbisine çevrilmiş durumda. Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçen, İstanbulspor maçında ilk galibiyetini aldıktan sonra yönetim tarafından olağanüstü seçime kadar teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, gece-gündüz bu derbiye hazırlanıyor. Rakiplerinin hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir futbol ortaya koyduğunu bilen genç çalıştırıcı, ezeli rakibinin tüm maçlarını detaylı analiz ederek Aslan'ın eksik yönlerini belirledi ve taktiğini buna göre hazırladı.

İKİNCİ YARI AÇIK VERECEKLER

Siyah-beyazlıların genç teknik patronu, özellikle evindeki maçlara etkili başlayan Galatasaray'ı ilk devrede yapacağı 'tam saha presle' yavaşlatacak. Yılmaz'ın talebeleri ikinci yarıda kaliteli ayaklarıyla hem kanatlar hem de orta sahada baskısını artıracak, tüm gücüyle sonuca gidecek. Burak Yılmaz'ın oyuncularına bu konuda özel çalışmalar yaptırdığı dikkat çekerken, futbolcularıyla yaptığı görüşmede de şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Bizim en önemli silahımız 'sabır' olacak. Devreyi berabere kapatalım, ikinci yarıda rakibimiz açıldığında da işi bitirelim!"

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