Gedson müjdesi

Beşiktaş'ın Club Brugge'le oynadığı UEFA Konferans Ligi mücadelesinde omzundan sakatlanan Gedson Fernandes, bu sakatlığı atlattıktan sonra bu kez de antrenmanda ayak bileğine aldığı darbe sonucu tekrar sakatlanmıştı. İyileşen Portekizli yıldız uzun bir aradan sonra dün sabah takımla birlikte saha çalışmalarına katıldı. Milli ara dönüşü Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Gedson'un geri dönüşü teknik heyetin de keyfini yerine getirdi. Orta sahada etkili bir futbol ortaya koyan Gedson, derbi maçında Ghezzal ile birlikte teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın derbideki en önemli kozu olacak.

SONUNDA SAHAYA GERİ DÖNDÜM

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir kadroda kendine yer bulamayan Portekizli yıldız, Beşiktaş'ın dün gerçekleştirdiği idmanda yer aldı. Başarılı futbolcu, idmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda, "Sonunda sahada çalışmaya geri dönüş" ifadelerini kullandı.