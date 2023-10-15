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Chamberlain hazır

Beşiktaş'ın büyük umutlarla renklerine kattığı Alex Oxlade- Chamberlain, performkansını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 06:50
Chamberlain hazır

Beşiktaş'ın büyük umutlarla renklerine kattığı Alex Oxlade- Chamberlain, performkansını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Milli maçlar dolayısıyla verilen arada Alex Oxlade-Chamberlain'in de forma girmesi bekleniyor. Orta saha oyuncusu, bu süreçte fiziksel eksiklerini gidermeyi hedefliyor. Burak Yılmaz, İstanbulspor maçında Oxlade- Chamberlain'i 90 dakika oyunda tutarak oyuncusuna güvendiğini göstermişti. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Oxlade- Chamberlain bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.

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