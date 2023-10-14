Beşiktaş'ta 8 eksik! İşte o isimler

Afrika Uluslar Kupası'nda geri sayım sürüyor. 13 Ocak'ta düzenlenecek organizasyona Süper Lig'den birçok takım da oyuncu gönderecek.
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Afrika Uluslar Kupası'nda geri sayım sürüyor. 13 Ocak'ta düzenlenecek organizasyona Süper Lig'den birçok takım da oyuncu gönderecek.
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Turnuva süresince kulüpler, turnuvaya gönderdiği isimlerden faydalanamayacak.
EN ÇOK OYUNCU BEŞİKTAŞ'TAN!
Afrika Uluslar Kupası'na Türkiye'den en çok futbolcusunu gönderen ekip Beşiktaş olacak.
Siyah-beyazlı ekipte davet almaları halinde kupada 8 oyuncu yer alacak.
İşte o isimler: Colley (Gambiya), Muleka ve Masuaku (Kongo), Aboubakar ve Onana (Kamerun), Amartey (Gana), Bailly (Fildişi Sahili), Ghezzal (Cezayir).