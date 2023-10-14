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Beşiktaş'ta 8 eksik! İşte o isimler

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Afrika Uluslar Kupası'ndan en çok etkilenen takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, tam 8 oyuncusunu turnuvaya gönderecek. İşte o futbolcular...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 10:06 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 10:57
Beşiktaş'ta 8 eksik! İşte o isimler

Siyah-beyazlı ekipte davet almaları halinde kupada 8 oyuncu yer alacak.

Beşiktaş'ta 8 eksik! İşte o isimler

İşte o isimler: Colley (Gambiya), Muleka ve Masuaku (Kongo), Aboubakar ve Onana (Kamerun), Amartey (Gana), Bailly (Fildişi Sahili), Ghezzal (Cezayir).

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