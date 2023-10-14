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BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes'ten haber var! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'ın konuğu olacak. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı yıldız Gedson Fernandes'ten paylaşım geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 16:23 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 16:58
BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes'ten haber var! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'ın konuğu olacak. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı yıldız Gedson Fernandes'ten paylaşım geldi.

"SONUNDA SAHADA ÇALIŞMAYA DÖNÜŞ"

Sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, saha çalışmalarına başladı. Sosyal medya hesabından antrenman fotoğrafını paylaşan Portekizli yıldız, Sonunda sahada çalışmaya dönüş' notunu düştü.

Gedson Fernandes'in Galatasaray derbisinde forma giymesine engel bir durum bulunmuyor. Başarılı orta saha, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde karşılaşmada görev alacak.

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