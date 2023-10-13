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Yılmaz savaşçı

Beşiktaş’ın başındaki ilk maçında İstanbulspor’u yenen Burak Yılmaz, Galatasaray’ı da devirerek ilk derbi zaferini hedefliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
Yılmaz savaşçı

Şenol Güneş'in ardından takımın saha içindeki 1 numarası görevine getirilen Burak Yılmaz, hedeflerini adım adım gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. İlk maçında İstanbulspor'u mağlup eden Kara Kartal'ın hocası, ikinci karşılaşmasında da son 7 lig maçını kazanan ezeli rakipleri Galatasaray'ı yenip ligin dengesini değiştirmeyi hedefliyor. İstanbulspor zaferi sonrası, "Galibiyet güzel ama yetmez. Eksiklerimizi ve hatalarımızı kabul edeceğiz ki değişecek ve gelişeceğiz" diyen Yılmaz gözünü derbiye dikti.

38 yaşındaki teknik adam, G.Saray maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Sezona çok iyi başlamadık. Bizden beklentilerin ne kadar yüksek olduğunu söylememe gerek yok. Ancak kadromuzun kalitesi, sizlerin kalitesi, taraftarımızın büyüklüğü ve kazanmak isteğimizin ne kadar fazla göstermek için önümüzde çok kritik bir derbi var. Bizler kenarda, sizler de saha içinde elimizden gelenin fazlasını sergileyerek, taraftarımıza mutlu bir hafta sonu yaşatmalıyız. Herkes Galatasaray derbisinde bu bilinçle mücadele etsin."

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