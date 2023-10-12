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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Mattia Caldara'dan müjdeli haber!

Son dakika haberleri... Bu sezon 3 kulvarda yarışan Beşiktaş'ta yönetim devre arası takviyeleri için harekete geçti. Alternatifli kadro kurmak isteyen yönetim, takımından ayrılmaya hazırlanan İtalyan stoper için hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 16:38
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Mattia Caldara'dan müjdeli haber!

Afrika Kupası nedeniyle birçok yıldızından yararlanamayacak Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Mattia Caldara'dan müjdeli haber!

Siyah beyazlılara sezon başında gündemine aldığı stoper oyuncusundan müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Mattia Caldara'dan müjdeli haber!

İtalyan medyası Milan'ın 29 yaşındaki stoper oyuncusu Mattia Caldara ile yolların ayrılacağını yazdı.

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