TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Mattia Caldara'dan müjdeli haber!

Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta derbi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kartal, derbi hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürmeye devam ediyor.
3 kulvarda mücadele eden Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta derbi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kartal, derbi hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürmeye devam ediyor.
3 kulvarda mücadele eden Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Afrika Kupası nedeniyle birçok yıldızından yararlanamayacak Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı.
Siyah beyazlılara sezon başında gündemine aldığı stoper oyuncusundan müjdeli haber geldi.
İtalyan medyası Milan'ın 29 yaşındaki stoper oyuncusu Mattia Caldara ile yolların ayrılacağını yazdı.
Beşiktaş, sezon başında transfer etmek istediği İtalyan stoper için yeniden hamle yapacak.
Geçtiğimiz sezonu, Spezia'da kiralık olarak geçiren Mattia Caldara, Milan'da teknik direktör Stefano Pioli'nin gözüne giremedi.
Kariyerin 200 maça çıkan Caldara, 17 kez gol sevinci yaşadı.
29 yaşındaki stoper 3 kez İtalya Milli Takım formasını giydi.
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan savunma oyuncusunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.