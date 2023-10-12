Kartal’da kazanarak yaşamak semineri

'Kazanarak Yaşamak' başlığında gerçekleşen ilk seminerde, hedefleri gerçek kılmak için bireysel yaşamın ihtiyaç duyduğu değerler ile değişen dünyada adaptasyon için sporcuların odaklanması gereken temel kavramlar paylaşıldı. Beşiktaş gibi büyük bir camianın geleceği olan gençlerle birlikte değer yaratmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Aret Vartanyan, sahadaki başarının önemli bir parçasının zihinsel ve psikolojik bütünlük olduğunun altını çizdi.

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