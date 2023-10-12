Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, koşu ve dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de ilk 30 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.