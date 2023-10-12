Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hırvat basınından Igor Tudor iddias!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hırvat basınından Igor Tudor iddias!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası yeni hoca büyük merak konusu haline gelirken Hırvat basınından Igor Tudor iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 23:28
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hırvat basınından Igor Tudor iddias!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in ayrılığının ardından gündeme flaş bir isim geldi.

Hırvat basınından Germanijak'tan Izak Ante Sucic imzali haberde Beşiktaş'In Igor Tudor ile ilgilendiği aktarıldı.

Yer alan haberde Beşiktaş'ın teknik heyetine uzun yıllardır Tudor'un ekibinde yer alan Hari Vukas ile Toni Modric'i kattığı belirtildi.

Bu gelişmenin sonrasında Tudor'un Beşiktaş'a gelmesinin an meselesi olduğu aktarıldı.

Burak Yılmaz'ın ise Igor Tudor'un takımın başına resmen gelmesi halinde yardımcı antrenör olarak görevine devam edeceği vurgulandı.

TÜRK FUTBOLUNA HAKİM

Yer alan haberde Hırvat teknik adamın daha önce Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev aldığı ve bu nedenle Türk futboluna hakim olduğu vurgulandı.

Igor Tudor, son olarak Fransız ekibi Marsilya'yı çalıştırmıştı.

DİĞER
TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU GÜNCEL: Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte Euro 2024 D grubu puan durumu sıralaması
Başkan Erdoğan Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu
A. Efes evinde kaybetti!
F.Bahçe'nin eski kaptanı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta G.Saray maçı hazırlıkları sürüyor
Burak Yılmaz'ın teknik ekibi belli oldu
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2023
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ | Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (12 Ekim 2023)
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ | Sarıyer'de elektrik ne zaman gelecek? (12 Ekim 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Letonya maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Letonya maçı ne zaman, hangi kanalda? 22:51
G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı 22:51
Andre Onana milli takıma gidecek mi? Andre Onana milli takıma gidecek mi? 22:49
İşte Türkiye'yi öne geçiren gol! G.Saraylı futbolcu, Livakovic'i böyle avladı İşte Türkiye'yi öne geçiren gol! G.Saraylı futbolcu, Livakovic'i böyle avladı 22:20
Golden Boy'da finalistler belli oldu! Arda... Golden Boy'da finalistler belli oldu! Arda... 21:58
Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? 21:48
Daha Eski
Burak Yılmaz'ın teknik ekibi belli oldu Burak Yılmaz'ın teknik ekibi belli oldu 17:08
Karşıyaka - Bigaspor | CANLI Karşıyaka - Bigaspor | CANLI 17:23
A. Efes evinde kaybetti! A. Efes evinde kaybetti! 17:55
Hırvatistan - Türkiye | İlk 11'ler belli oldu Hırvatistan - Türkiye | İlk 11'ler belli oldu 18:07
Christophe Galtier'in yeni adresi belli oldu Christophe Galtier'in yeni adresi belli oldu 18:25
Hırvatistan - Türkiye | CANLI Hırvatistan - Türkiye | CANLI 18:31