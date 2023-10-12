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Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına start verdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'de, milli aranın ardından Galatasaray'la karşılaşacak olan Beşiktaş bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 14:23
Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına start verdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular, antrenmana salonda aktivasyon idmanıyla başladı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından koşuyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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