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Beşiktaş'tan seçim tarihi açıklaması

Geçtiğimiz hafta olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş yönetimi, kongre tarihi konusunda yeni bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 15:04
Beşiktaş'tan seçim tarihi açıklaması

Siyah-beyazlı camiada bu hafta içinde kesin kongre tarihinin açıklanması beklenirken, hem seçim sürecini hem de adaylık sürecini değerlendiren başkan Ahmet Nur Çebi'den herhangi bir açıklama gelmedi. Seçim tarihinin açıklanması geciktikçe de her gün yeni haberler ve kulis bilgileri yayılıyor. Siyah beyazlı kulüp son olarak seçimin iptal edilip, 2024 Mayıs ayına erteleneceği ile ilgili çıkan haberler üzerine bir yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, seçimin mutlaka en geç aralık ayının ilk haftasında yapılacağının altı çizildi. Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

''Yazılı, görsel ve dijital medyada kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır. 6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 2024 yılının mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; kongre üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder; olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz.''

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