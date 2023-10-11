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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz'dan derbiye özel plan! Galatasaray'ı böyle yıkacak

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sezona kötü bir giriş yapan Beşiktaş'ta kazan kaynıyor. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in istifası sonrası takımın başına Burak Yılmaz geçmişti. Seçime kadar takımın yönetecek olan Yılmaz, milli ara sonrası oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Genç hocanın dev maç için özel bir plan hazırladığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 10:27
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz'dan derbiye özel plan! Galatasaray'ı böyle yıkacak

Hoca, böyle bir ortamda unutulmaz bir zafer elde etmek için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz'dan derbiye özel plan! Galatasaray'ı böyle yıkacak

Seçimden sonra takımın başına geçecek olan yeni teknik direktörün yardımcılığını yapması düşünülen Burak Hoca, Galatasaray karşısında elde edilecek galibiyetle antrenörlük kariyerinin başında unutulmaz bir zafer elde etmek için çok hırslı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz'dan derbiye özel plan! Galatasaray'ı böyle yıkacak

BİREBİR GÖRÜŞMELER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre genç teknik adam, millî arada kendisini Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine kapatmış durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz'dan derbiye özel plan! Galatasaray'ı böyle yıkacak

Galatasaray'ın sezon başından itibaren oynadığı bütün maçları izleyen Yılmaz, Aslan'ı devirmenin planlarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz'dan derbiye özel plan! Galatasaray'ı böyle yıkacak

Cimbom'un zaaflarını değerlendirmek için özel bir plan hazırlamaya şimdiden başlayan genç hoca, rakibinin gol yollarındaki etkili isimlerini de kilitlemeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz'dan derbiye özel plan! Galatasaray'ı böyle yıkacak

Yılmaz aynı zamanda derbi öncesi oyuncularla birebir görüşmeler gerçekleştirerek motivasyonu da artıracak.

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