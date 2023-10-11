BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz'dan derbiye özel plan! Galatasaray'ı böyle yıkacak

Beşiktaş millî aranın ardından dev derbide Galatasaray'la karşılaşacak.
Ama takımda ve kulüpte adeta kazan kaynıyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen Burak Yılmaz'ın seçime kadar takımın başında kalması kesinleşti.
Beşiktaş millî aranın ardından dev derbide Galatasaray'la karşılaşacak.
Ama takımda ve kulüpte adeta kazan kaynıyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen Burak Yılmaz'ın seçime kadar takımın başında kalması kesinleşti.
Hoca, böyle bir ortamda unutulmaz bir zafer elde etmek için kolları sıvadı.
Seçimden sonra takımın başına geçecek olan yeni teknik direktörün yardımcılığını yapması düşünülen Burak Hoca, Galatasaray karşısında elde edilecek galibiyetle antrenörlük kariyerinin başında unutulmaz bir zafer elde etmek için çok hırslı.
BİREBİR GÖRÜŞMELER
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre genç teknik adam, millî arada kendisini Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine kapatmış durumda.
Galatasaray'ın sezon başından itibaren oynadığı bütün maçları izleyen Yılmaz, Aslan'ı devirmenin planlarını yapıyor.
Cimbom'un zaaflarını değerlendirmek için özel bir plan hazırlamaya şimdiden başlayan genç hoca, rakibinin gol yollarındaki etkili isimlerini de kilitlemeye çalışacak.
Yılmaz aynı zamanda derbi öncesi oyuncularla birebir görüşmeler gerçekleştirerek motivasyonu da artıracak.