Haberler Beşiktaş Yara sardılar

Yara sardılar

Lugano yenilgisi sonrası hocasını kaybeden, yönetimi seçim kararı alan Beşiktaş; İstanbulspor'u mağlup ederek nefes aldı, gözler 21 Ekim'deki G.Saray derbisinde

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 06:50
Yara sardılar

Beşiktaş'ta sıkıntılı gidişata İstanbulspor galibiyti adeta 'yara bandı' oldu... Üst üste gelen kötü sonuçların ardından, Konferans Ligi'nde Lugano'ya 2-0 galibiyetten 3-2 mağlup olunması bardağı taşıran son damla olmuştu. Bu şok yenilgi sonrasında ilk olarak teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etti, Aynı gün, tribünlerin sert eleştirilerine maruz kalan Ahmet Nur Çebi yönetimi de 'olağanüstü seçim' kararı aldığını duyurdu

MİLLİ ARA İLAÇ OLACAK

Yaşanan bu şok gelişmelerin ışığında İstanbulspor'u konuk eden Beşiktaş sahaya büyük bir stres altında çıktı. Tribündeki taraftarların da ilk 5 dakika takıma sırtlarını dönmesi, tepkinin büyüklüğünü gözler önüne sererken; alınan 2-0'lık galibiyet siyah-beyazlılara biraz olsun nefes aldı. Milli aranın da devreye girmesiyle yaralarını sarma imkanı bulan siyah-beyazlarda gözler 21 Ekim'de oynanacak G.Saray derbisine çevrildi.

DİĞER
Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen'den sürpriz!
Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar! Emekliye ikramiye müjdesi: İsrail ve Filistin'e itidal çağrısı, ABD'ye net mesaj
G.Saray'da o yıldızlar dertli!
Icardi için milli takım çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak?
Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber!
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Ekim)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi için milli takım çağrısı! Icardi için milli takım çağrısı! 00:11
Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! 00:11
Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fred transferinde şaşırtan gerçek! 00:11
Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih 00:11
Boey'e bir kötü haber daha! Bu kez de... Boey'e bir kötü haber daha! Bu kez de... 00:11
Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber! Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber! 00:11
Daha Eski
Szymanski'ye dev talip! K.Paşa maçında izlediler Szymanski'ye dev talip! K.Paşa maçında izlediler 00:11
Kupada 2. tur maçlarının hakemleri açıklandı Kupada 2. tur maçlarının hakemleri açıklandı 00:11
G.Saray'da flaş gelişme! Okan Buruk... G.Saray'da flaş gelişme! Okan Buruk... 00:11
Babasından ayrılık açıklaması! "Bu sene..." Babasından ayrılık açıklaması! "Bu sene..." 00:11
İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! 00:11
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 00:11