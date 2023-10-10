Yara sardılar

Beşiktaş'ta sıkıntılı gidişata İstanbulspor galibiyti adeta 'yara bandı' oldu... Üst üste gelen kötü sonuçların ardından, Konferans Ligi'nde Lugano'ya 2-0 galibiyetten 3-2 mağlup olunması bardağı taşıran son damla olmuştu. Bu şok yenilgi sonrasında ilk olarak teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etti, Aynı gün, tribünlerin sert eleştirilerine maruz kalan Ahmet Nur Çebi yönetimi de 'olağanüstü seçim' kararı aldığını duyurdu

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Yaşanan bu şok gelişmelerin ışığında İstanbulspor'u konuk eden Beşiktaş sahaya büyük bir stres altında çıktı. Tribündeki taraftarların da ilk 5 dakika takıma sırtlarını dönmesi, tepkinin büyüklüğünü gözler önüne sererken; alınan 2-0'lık galibiyet siyah-beyazlılara biraz olsun nefes aldı. Milli aranın da devreye girmesiyle yaralarını sarma imkanı bulan siyah-beyazlarda gözler 21 Ekim'de oynanacak G.Saray derbisine çevrildi.