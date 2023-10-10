Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Göreve devam edecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u konuk etti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u konuk etti.
Siyah-beyazlılar rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal (p) kaydetti.
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup olmasının ardından yönetim olağanüstü seçimli kongreye gittiğini açıklamış ve teknik direktör Şenol Güneş'in istifa ettiği duyurulmuştu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano depremiyle sarsılan Beşiktaş evinde İstanbulspor'u yenerek rahat bir nefes alırken, Şenol Güneş'in sürpriz istifası ardından takımın başına getirilen Burak Yılmaz güvenoyu kazandı.
Genç teknik adam hem kendisi hem de siyah-beyazlı takım için çok kritik olan ilk sınavından başarıyla ayrıldı.
İstanbulspor galibiyeti bu anlamda Lugano maçından sonra olağanüstü kongre kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetime de moral aşıladı.
KONGREYE KADAR TAKIMIN BAŞINDA
Milliyet'in haberine göre; Burak Yılmaz çok yüksek olasılıkla kongreye kadar Beşiktaş'ın başında yer alacak.
Siyah-beyazlı yönetimin yanı sıra futbolcular ve taraftarlar da en azından kongreye kadar 38 yaşındaki Yılmaz'ın görevini sürdürmesini istiyor.
Kısa süre önce futbolu bırakan Burak Yılmaz ile takım arasında çok yakın bir bağ bulunuyor.
Yılmaz, takım kaptanları Aboubakar ve Cenk Tosun başta olmak üzere tüm oyuncular tarafından seviliyor.