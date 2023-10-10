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Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Göreve devam edecek mi?

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etti. Tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından takım yardımcı antrenör Burak Yılmaz'a emanet edildi. İstanbulspor karşısında ilk sınavına çıkan Yılmaz, ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı taraftarların da büyük destek verdiği Burak Yılmaz ile ilgili karar verildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 09:00
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Göreve devam edecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Göreve devam edecek mi?

Siyah-beyazlılar rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Göreve devam edecek mi?

Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal (p) kaydetti.

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Göreve devam edecek mi?

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup olmasının ardından yönetim olağanüstü seçimli kongreye gittiğini açıklamış ve teknik direktör Şenol Güneş'in istifa ettiği duyurulmuştu.

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Göreve devam edecek mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano depremiyle sarsılan Beşiktaş evinde İstanbulspor'u yenerek rahat bir nefes alırken, Şenol Güneş'in sürpriz istifası ardından takımın başına getirilen Burak Yılmaz güvenoyu kazandı.

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Göreve devam edecek mi?

Genç teknik adam hem kendisi hem de siyah-beyazlı takım için çok kritik olan ilk sınavından başarıyla ayrıldı.
İstanbulspor galibiyeti bu anlamda Lugano maçından sonra olağanüstü kongre kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetime de moral aşıladı.

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Göreve devam edecek mi?

KONGREYE KADAR TAKIMIN BAŞINDA

Milliyet'in haberine göre; Burak Yılmaz çok yüksek olasılıkla kongreye kadar Beşiktaş'ın başında yer alacak.

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Göreve devam edecek mi?

Siyah-beyazlı yönetimin yanı sıra futbolcular ve taraftarlar da en azından kongreye kadar 38 yaşındaki Yılmaz'ın görevini sürdürmesini istiyor.

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Göreve devam edecek mi?

Kısa süre önce futbolu bırakan Burak Yılmaz ile takım arasında çok yakın bir bağ bulunuyor.

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