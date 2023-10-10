Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Göreve devam edecek mi?

Genç teknik adam hem kendisi hem de siyah-beyazlı takım için çok kritik olan ilk sınavından başarıyla ayrıldı.

İstanbulspor galibiyeti bu anlamda Lugano maçından sonra olağanüstü kongre kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetime de moral aşıladı.