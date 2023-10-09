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Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - İstanbulspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 08:39
Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – PROTESTOLARIN GÖLGESİNDE

Beşıktaşlı taraftarlar dünkü maç öncesi uzun yıllar unutulmayacak bir protesto eylemi yaparak oyunculara sırtlarını döndü. Hep yönetimsel, teknik hatalar tartışırken Beşiktaşlı futbolcuların formsuzluğu belli ki artık sabırları zorluyor. Aboubakar'a gösterilen sevgi; çok çok anlatıyordu. Dün takımın başında çıkan Burak Yılmaz, "Bu maç teknik- taktikle değil, yürekle oynanacak bir maç" diyerek geniş özeti maç öncesi gözlerimizin önüne serdi. Beşiktaşlı oyuncuların disiplini galibiyeti getiren önemli etkendi. Lugano maçında Aboubakar'ın golleri, yaşanan gerginlikler ve alınan önemli kararlar nedeniyle güme gitse de hakkını verelim. Aboubakar bu ligin en iyi golcüsü. Dün yine bir kez daha klasını konuşturdu.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Ghezzal'in sazı eline alması keyif vericiydi. Penaltıda Cenk'in topu taraftarların isteğiyle Ghezzal'e vermesi alkışa değerdi. Tayfur; enerjisiyle Beşiktaş'ı bambaşka bir boyuta taşırken Necip müthiş bir mücadele örneği vererek takım arkadaşlarını motive etti. Bahtiyar da sol bekte iyi bir performans gösterdi. Chamberlain şutlarıyla patlamaya hazır görüntü sergiledi. Son 20 dakikada oyuna giren Demir Ege'nin kaleye diklemesine nefis pasları, Amartey'in sıfır hatasız oyunu da Beşiktaş'ın artılarıydı. Kara Kartal dün kazandığı 3 puanla biraz olsun morallendi. Milli aranın ardından oynanacak Galatasaray maçı sadece bir derbi niteliğinde olmayacak. Beşiktaş, yenerse zirve yolculuğuna başlar. İstanbulspor'u iyi görmedim. Umarım bir an önce toparlanırlar.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

TURGAT DEMİR – GERÇEKÇİ KADRO

Birkaç gün önce "Kartal'ı kanatlandırın" başlığı altında Şenol hocanın sezon başından beri görmezden geldiği kadro gerçeklerini özetlemiştik… Şunu demiştik: "Şenol hocanın yerli rotasyonu konusunda Bahtiyar ve Tayfur Bingöl'ü mecburi durumlar hariç düşünmemesi önemli bir hata." Dün şu yapıldı: Dün Burak Yılmaz Bahtiyar'ı savunmanın soluna koydu, orta saha oyundan düştüğü anda da Tayfur Bingöl'ü sahaya sürdü!

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

-Şunu demiştik: "O filmdeki gibi Tosun Paşa, rakip yorgunken son anda sahneye çıkar ve işleri düzeltir." Şu yapıldı: Burak hoca Tosun Paşa'yı son bölümde kullandı. Tosun Paşa bir penaltı kazandırdı ve ofsayta takılmasa iki de gol atabilirdi. Şunu demiştik: "Kaptan Necip bir yangın söndürücüdür. sürekli oynatmak tüpü boşaltır ve ihtiyacınız olduğunda da kullanamazsınız." Şu yapıldı: Burak Yılmaz, stoperde Amartey ve Bailly'i kullandı, Necip'i de ihtiyaç anında sahaya sürdü. Yanlış anlaşılmasın, Turgay Demir söyledi, Burak Yılmaz yaptı gibi ukalalık peşinde değiliz…

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Söylediğim açık ve net: aklın yolu birdir. Şenol hoca kadro gerçeklerini bir yana bırakıp kendi bildiğini okudu, Burak Yılmaz ise gerçeklere dayadı sırtını. Farkındaysanız maçın teknik analizine hiç girmedim girmem de! Beşiktaş dün tribünlerde, 40 yıl geriye gitti… 1979'da takım Kupa'da, Lüleburgaz'a elenince, ilk lig maçında tribünler sırtlarını sahaya dönmüş ve 45 dakika statta çıt çıkmamıştı… O günleri hatırladık vesselam. Yönetimi de Şenol hocayı da 40 yıllık tecrübeyle bir değil, bin kez uyarmaya çalıştık. Umursayan olmadı, sonuç ortada.

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