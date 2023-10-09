Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

-Şunu demiştik: "O filmdeki gibi Tosun Paşa, rakip yorgunken son anda sahneye çıkar ve işleri düzeltir." Şu yapıldı: Burak hoca Tosun Paşa'yı son bölümde kullandı. Tosun Paşa bir penaltı kazandırdı ve ofsayta takılmasa iki de gol atabilirdi. Şunu demiştik: "Kaptan Necip bir yangın söndürücüdür. sürekli oynatmak tüpü boşaltır ve ihtiyacınız olduğunda da kullanamazsınız." Şu yapıldı: Burak Yılmaz, stoperde Amartey ve Bailly'i kullandı, Necip'i de ihtiyaç anında sahaya sürdü. Yanlış anlaşılmasın, Turgay Demir söyledi, Burak Yılmaz yaptı gibi ukalalık peşinde değiliz…