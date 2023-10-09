Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – PROTESTOLARIN GÖLGESİNDE
Beşıktaşlı taraftarlar dünkü maç öncesi uzun yıllar unutulmayacak bir protesto eylemi yaparak oyunculara sırtlarını döndü. Hep yönetimsel, teknik hatalar tartışırken Beşiktaşlı futbolcuların formsuzluğu belli ki artık sabırları zorluyor. Aboubakar'a gösterilen sevgi; çok çok anlatıyordu. Dün takımın başında çıkan Burak Yılmaz, "Bu maç teknik- taktikle değil, yürekle oynanacak bir maç" diyerek geniş özeti maç öncesi gözlerimizin önüne serdi. Beşiktaşlı oyuncuların disiplini galibiyeti getiren önemli etkendi. Lugano maçında Aboubakar'ın golleri, yaşanan gerginlikler ve alınan önemli kararlar nedeniyle güme gitse de hakkını verelim. Aboubakar bu ligin en iyi golcüsü. Dün yine bir kez daha klasını konuşturdu.