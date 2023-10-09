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Sessiz protesto

İlk 5 dakikada sahaya sırtını dönen taraftarlar sadece Abou’yu alkışladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Sessiz protesto

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı sonrası tribünlere gelmeyen siyah-beyazlı futbolculara tepkisini İstanbulspor maçında gösterdi. Taraftarlar maçın başlamasının ardından 5 dakika sessiz kalıp, sırtlarını dönerek takımı protesto etti. Sessiz tepki bütün stadın "Yönetim istifa" tezahüratıyla sona erdi. Ayrıca Beşiktaş ilk 11'i anons edilirken stadyumda ıslıklar yükseldi. İlk 11'de yer alan oyunculardan sadece Aboubakar'ın ismi anons edilirken taraftarlar alkışlarla destek oldu. 'O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese' şeklinde bir süre tempo tuttular.

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