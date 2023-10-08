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Beşiktaş yara sarmak istiyor! İşte Kara Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

UEFA Konferans Ligi'nde Tüpraş Stadyumu'nda alınan şok Lugano yenilgisinin ardından karışık günler geçiren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de evinde oynayacağı İstanbulspor maçında 3 puan alıp yaralarını sarmak istiyor. Burak Yılmaz liderliğinde çıkılacak İstanbulspor maçında 11 yavaş yavaş netleşiyor. İşte siyah-beyazlıların İstanbulspor maçı 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 06:50
Beşiktaş yara sarmak istiyor! İşte Kara Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

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Beşiktaş'ta gözler İstanbulspor ile oynanacak maça çevrildi. Tüpraş Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. UEFA Avrupa Ligi maçında 2-0 öne geçmesine karşın Lugano'ya 3-2 yenilmekten kurtulamayan siyah-beyazlı ekip yeni bir sayfa açmanın peşinde... Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak.

MOTİVE EDİYOR

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı. Güneş'in ayrılmasının ardından oldukça üzgün olan oyuncularla bir araya gelen Yılmaz'ın takımı İstanbul maçına motive etmeye çalıştığı öğrenildi. Siyah-beyazlı takımda maç öncesi Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Colley, Amartey, Rosier, Masuaku, Salih, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Rashica, Ghezzal, Aboubakar

İstanbulspor'un muhtemel 11'i: Jensen, Mehmet, Duhaney, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Loshaj, İbrahim, Mamadou, Emir Kaan, Ethemi

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