Burak Yılmaz'dan taraftara mesaj: Zor bir dönem ama...

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifa etmesinin ardından Burak Yılmaz, İstanbulspor maçında takımın başında sahaya çıktı. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, çok duygulu olduğunu ifade etti.

İşte o açıklamalar...

"Çok duyguluyum. Belli etmemeye çalışıyorum. Şu anda karşınızdaysam Şenol hocanın vesilesiyle oldu. Bugün Burak Yılmaz, Burak Yılmaz olduysa Şenol Güneş'in payını tüm Türkiye biliyor. Gönlünün bizde olduğunu biliyorum. Ellerinden öpüyorum hocam. Otobüse gelirken yerine oturdum. Beni biraz etkiledi. Ama ne yazık ki futbol böyle bir şey. Kalbimin en güzel yerinde. Türk futbolunun en tepesinde. Giderken dahi bize bir şeyler öğretmiştir."

"TARAFTAR OLMADAN HİÇBİR ŞEY BAŞARAMAYIZ"

Taraftar olmadan biz hiçbir şey başaramayız, yapamayız. Zor bir dönem ama ben hiçbir şeyin bittiğini düşünmüyorum. Geçmişte neler yaşadığımızı biliyoruz. Taraftarımıza tek söyleyeceğim, bugün her şeyi bir kenara bırakmaları. İnşallah bugün bizlerle olurlar.

2 gündür birlikteyiz takımla. Tamamen oyuncuların vereceği reaksiyonla geçecek bir maç. O yüzden taktiği ve tekniğe girmedim. Milli ara var, bunları orada konuşacağız. Ama dediğim gibi bazı maçlar vardır, yürekle oynanan maçlar. Ben bugün oyuncularımızın sahaya yüreğini vereceğini düşünüyorum.