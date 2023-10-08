Beşiktaş'tan Fatih Terim bombası! Dev transfer bütçesi verildi

Yeni Asır'ın haberine göre; Teknik direktör arayışlarında olan Beşiktaş'ta Fatih Terim ismi gündeme geldi.
Yeni Asır'ın haberine göre; Teknik direktör arayışlarında olan Beşiktaş'ta Fatih Terim ismi gündeme geldi.
Son olarak UEFA Konferans Ligi'nde evinde 2-0'dan Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.
Zor bir dönemden geçen siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş istifa etti.
Karşılaşmanın ardından yönetim, seçimli genel kurul kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada; En geç aralık ayının başında olmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılacağı ifade edildi.
GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!
Siyah-beyazlılarda birçok başkan adayı ve teknik direktör ismi konuşulurken, kulislere bomba bir iddia düştü.
Henüz ismi bilinmeyen bir başkan adayının Fatih Terim ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.
TEKLİFE SICAK BAKMIYOR
Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Terim'in teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.
50 MİLYON EURO'LUK TRANSFER BÜTÇESİ!
Başkan adayının tecrübeli teknik adama 50 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi sunduğu öne sürüldü.
Ortaya çıkan bu flaş iddia sonrası hem Terim'in vereceği karar hem de bu kadar yüksek bütçe belirleyen başkan adayının kimliği merak konusu oldu.