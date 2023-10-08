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Beşiktaş'tan Fatih Terim bombası! Dev transfer bütçesi verildi

Son dakika spor haberi: Sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta alınan sonuçlar camiada memnuniyetsizlik yarattı. Son olarak UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya karşı 2-0'dan 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılarda fırtına koptu. Teknik direktör Şenol Güneş istifa ederken, yönetim de olağanüstü seçim kararı aldı. Yeni teknik direktör ve kulüp başkanının kim olacağı merak konusu olmuşken gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim'in Beşiktaş'ın gündemine geldiği öne sürüldü. Deneyimli hocaya dev bir transfer bütçesinin de önerildiği kaydedildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 10:33 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 11:02
Beşiktaş'tan Fatih Terim bombası! Dev transfer bütçesi verildi

Karşılaşmanın ardından yönetim, seçimli genel kurul kararı aldı.

Beşiktaş'tan Fatih Terim bombası! Dev transfer bütçesi verildi

Kulüpten yapılan açıklamada; En geç aralık ayının başında olmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılacağı ifade edildi.

Beşiktaş'tan Fatih Terim bombası! Dev transfer bütçesi verildi

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!
Siyah-beyazlılarda birçok başkan adayı ve teknik direktör ismi konuşulurken, kulislere bomba bir iddia düştü.

Beşiktaş'tan Fatih Terim bombası! Dev transfer bütçesi verildi

Henüz ismi bilinmeyen bir başkan adayının Fatih Terim ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'tan Fatih Terim bombası! Dev transfer bütçesi verildi

TEKLİFE SICAK BAKMIYOR
Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Terim'in teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan Fatih Terim bombası! Dev transfer bütçesi verildi

50 MİLYON EURO'LUK TRANSFER BÜTÇESİ!
Başkan adayının tecrübeli teknik adama 50 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi sunduğu öne sürüldü.

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