Haberler Beşiktaş Beşiktaş taraftarından tepki! Sadece Aboubakar...

Beşiktaş taraftarından tepki! Sadece Aboubakar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar mücadele öncesi tepkide bulundu. Tüm takımı ıslıklayan Beşiktaşlı taraftarlar, sadece Vincent Aboubakar'ı tribüne çağırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 16:07 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 16:19
Beşiktaş taraftarından tepki! Sadece Aboubakar...

Süper Lig'de sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta tribünlerden futbolculara tepki geldi. Siyah-beyazlı tribünler, maç öncesi sahaya ısınmaya çıkan isimlerden sadece Vincent Aboubakar'ı tribüne çağırdı.

Tüpraş Stadyumu'nda maç öncesinde Beşiktaş kadrosunun okunduğu esnada tüm takım ıslıklandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano ile oynanan ve 3-2 kaybedilen maçta da oyuncularına tepki göstermişti.

SIRTLARINI DÖNDÜLER

Beşiktaş taraftarları, maçın başında tezahürat yapmayarak sessiz kaldılar. Ayrıca taraftarlar sırtlarını sahaya dönerek protesto gerçekleştirdi.

DİĞER
Yasemin Şefkatli'den ikizlerinin babası İdo Tatlıses'e övgü dolu sözler! "Nefis bir babanız olacak"
Cumhuriyet tarihinde ilk! Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor
Cimbom'a Sırp yıldız! Yeniden gündeme geldi
Karadeniz derbisinde kazanan Rizespor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erman Toroğlu'dan çarpıcı Beşiktaş yorumu!
Beşiktaş'ta Eric Bailly şoku!
GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ - Gaziosmanpaşa'da sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Las Palmas Villarreal'i devirdi! Las Palmas Villarreal'i devirdi! 17:14
Kasımpaşa - F.Bahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa - F.Bahçe maçı ne zaman? 17:06
Cagliari - Roma maçı ne zaman? Cagliari - Roma maçı ne zaman? 16:52
Napoli - Fiorentina maçı ne zaman? Napoli - Fiorentina maçı ne zaman? 16:54
Monza 3 puanı 3 golle aldı! Monza 3 puanı 3 golle aldı! 16:55
Erman Toroğlu'dan çarpıcı Beşiktaş yorumu! Erman Toroğlu'dan çarpıcı Beşiktaş yorumu! 17:03
Daha Eski
Marsilya 10 kişi kalan Le Havre'a acımadı! Marsilya 10 kişi kalan Le Havre'a acımadı! 16:07
Lens - Lille maçı ne zaman? Lens - Lille maçı ne zaman? 16:25
Rennes - PSG maçı ne zaman? Rennes - PSG maçı ne zaman? 16:28
Beşiktaş'ta Eric Bailly şoku! Beşiktaş'ta Eric Bailly şoku! 16:30
Remy'den flaş karar! Remy'den flaş karar! 16:35
Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman? 16:36