Beşiktaş taraftarından tepki! Sadece Aboubakar...

Süper Lig'de sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta tribünlerden futbolculara tepki geldi. Siyah-beyazlı tribünler, maç öncesi sahaya ısınmaya çıkan isimlerden sadece Vincent Aboubakar'ı tribüne çağırdı.

Tüpraş Stadyumu'nda maç öncesinde Beşiktaş kadrosunun okunduğu esnada tüm takım ıslıklandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano ile oynanan ve 3-2 kaybedilen maçta da oyuncularına tepki göstermişti.

SIRTLARINI DÖNDÜLER

Beşiktaş taraftarları, maçın başında tezahürat yapmayarak sessiz kaldılar. Ayrıca taraftarlar sırtlarını sahaya dönerek protesto gerçekleştirdi.